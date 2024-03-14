В «Оренбурге» надеются, что Оганесян ещё поможет команде в текущем сезоне

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил надежду на то, что травмированный нападающий Степан Оганесян ещё сможет помочь команде в нынешнем сезоне.

«Не хочется загадывать, но надеемся, что в этой части чемпионата нам ещё поможет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Оганесян провёл за «Оренбург» 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт сегодня, 14 марта, против «Спартака» в рамках ответной встречи 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:00 по московскому времени.