«Спартак» уже проигрывает «Оренбургу» из-за рикошета

Мартовская кубковая стадия завершается матчами в столице. «Локомотив» сразу забил «Балтике» и ведет со счетом 1:0. Также быстро открыт счет и в параллельном противостоянии «Спартака» и «Оренбурга». Практически от линии штрафной Мохаммад Горбани пробил по воротам, мяч попал в ногу Срджана Бабича и полетел в другую часть ворот, а голкипер Александр Селихов уже не смог переложиться и выручить.

На 10-й минуте матча «Спартак» - «Оренбург» счет 0:1. Гости ведут и по сумме двух матчей (0:2).