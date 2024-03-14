Умяров оценил состояние газона на «Лукойл Арене» в матче с «Оренбургом»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о состоянии газона «Лукойл Арены» после матча с «Оренбургом» в Кубке России Пути РПЛ.

Напомним, что ранее РПЛ не разрешила московского клубу провести матч чемпионата России на домашнем стадионе из-за некачественного поля.

«Состояние газона хорошее. Песка немного было. Но я считаю, что для такого времени года и после такой ситуации, которая произошла, смотря на поля других команд, могло быть хуже», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Напомним, что «Спартак» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1. В составе команды Абаскаля отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич. Гости ответили забитым мячом в исполнении Мохаммада Горбани.

Таким образом, москвичи пробились в полуфинал турнира, так как первая игра завершилась выигрышем оренбуржцев всего со счётом 1:0.

