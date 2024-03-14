Литвинов: «Стараемся абстрагироваться от всего происходящего вокруг «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над «Оренбургом» в матче на Кубок России в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку прошедшей встрече и рестарту сезона.

- Как оцениваете весенний рестарт для «Спартака», который получился неоднозначным?

- После того, как наступит пауза на сборные, мы разберем, почему так получилось, почему с «Зенитом» мы смотрелись лучше, чем с «Факелом». С воронежцами матч получился совсем неудачным. Был не наш день. А сегодня хорошо, что после первого тайма смогли найти свою игру и забили три мяча. Главное, что мы прошли дальше.

- Разве вы еще не проанализировали, почему с «Факелом» игра не получилась?

- Мы разбирали ту игру, но у нас было не так много дней до матча с «Оренбургом». Поэтому мы старались не акцентировать внимание на плохих моментах, а разбирали ближайшего соперника, у которого пытались найти слабые места, чтобы их использовать.

- Не было волнения из-за того, что в первом кубковом матче с «Оренбургом» случилось поражение?

- Все прекрасно понимали, что начинаем сегодняшний матч с 0:1. Потом стало 0:2. В перерыве все обсудили. Понимали, что нам уже надо проявлять характер во всей красе. Хорошо, что все так сложилось.

- Замены пошли на пользу, раз удалось прибавить и победить?

- Я сам вышел на замену, поэтому не мог сказать.

- Как только вы вышли на замену, сразу сыграли в подкате и сорвали аплодисменты. И потом, когда отдали пас шведой, слышали, как болельщики вам хлопали?

- Конечно, поддержку слышал. Сегодня все ребята молодцы, бились до последних минут.

- «Оренбург» сегодня сыграл слабее, чем в первом матче?

- Тяжело оценивать соперника. Разбора у нас еще не было.

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- Кого хотите получить в Кубке в соперники? Может, «Зенит»?

- Почему бы и нет?

- Какая сейчас обстановка в команде? Вокруг «Спартака» в последние время много движения.

- Стараемся абстрагироваться от этого. Наша задача – решать вопросы на поле и не обсуждать все это самим. Если что-то видим, то только в СМИ. Поэтому ничего нового вы от нас не услышите.

- Не мешает ли все это команде?

- Нет, потому что все уже научились отвлекаться от этого.

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Елена Григорьевская