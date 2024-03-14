Жуков критически оценил текущее состояние «Спартака»

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением об игре московского «Спартака».

Сегодня, 14 марта, команда Гильермо Абаскаля проведёт матч Кубка России Пути РПЛ против «Оренбурга», а ранее «красно-белые» на своём поле уступили воронежскому «Факелу» (0:2) в первенстве страны.

«Хочется верить, что «Спартак» соберется и пройдёт дальше. Но тот уровень, который показала команда в прошлом матче, ниже плинтуса. Дело не том, что в составе нет Промеса, всё же команда – это 11 человек. Дело в общем тонусе команды», – приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что в первой встреча победу одержали оренбуржцы со счётом 1:0.