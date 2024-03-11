Деменко: «Не удивлюсь, если «Спартак» снимет Абаскаля»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не удивлюсь, если «Спартак» снимет Абаскаля в случае неудачи с «Оренбургом» и доиграет сезон без него», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Спартак» может назначить исполняющего обязанности наставника и спокойно искать нового тренера.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 14 марта. Начало игры запланировано на 18:00 по столичному времени. Напомним, в первом поединке «красно-белые» уступили на выезде со счетом 0:1.