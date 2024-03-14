«Спартак» потерял Мозеса

В четверг «Спартак» принимает «Оренбург» в Кубке России. В перерыве Гильермо Абаскаль выпустил на замену полузащитника Виктора Мозеса. При этом на 74-й минуте нигерийца пришлось менять – он получил травму.

После игры наверняка станет известно, насколько серьёзным является полученное Мозесом повреждение. Будем следить за новостями.

А за концовкой кубкового матча между «Спартаком» и «Оренбургом» можно следить в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Победитель этой дуэли пройдёт в полуфинал Пути РПЛ, а проигравший опустится в Путь регионов.