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«Игра точно будет сумасшедшая»: Мор — о матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России

13 Марта 2024 • 22:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 18 ч. 35 мин.
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче Кубка России Пути РПЛ между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«Лезть в исход в данной встрече не буду, потому что «Спартак» сейчас максимально непредсказуем. Одно можно сказать, что в плане эмоций игра точно будет сумасшедшая», — приводит слова экс-игрока издание «РБ Спорт».

Также Мор ожидает, что московский клуб после поражения в чемпионате страны от «Факела» (0:2) должен будет взбодриться и показать более содержательную игру.

Напомним, что ответная встреча четвертьфинала турнира пройдёт завтра, 14 марта, в Москве на домашнем стадионе «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).


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Спартак Москва Кубок России Оренбург Эдуард Мор ещё теги

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