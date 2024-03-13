«Игра точно будет сумасшедшая»: Мор — о матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче Кубка России Пути РПЛ между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«Лезть в исход в данной встрече не буду, потому что «Спартак» сейчас максимально непредсказуем. Одно можно сказать, что в плане эмоций игра точно будет сумасшедшая», — приводит слова экс-игрока издание «РБ Спорт».

Также Мор ожидает, что московский клуб после поражения в чемпионате страны от «Факела» (0:2) должен будет взбодриться и показать более содержательную игру.

Напомним, что ответная встреча четвертьфинала турнира пройдёт завтра, 14 марта, в Москве на домашнем стадионе «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).