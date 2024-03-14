«Спартак» не смог обыграть «Оренбург» в первом тайме

В четверг проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». После первого тайма на табло «Лукойл Арены» горят две единицы.

«Оренбургу» удалось забить быстрый гол – свои ворота поразил Срджан Бабич, чему поспособствовал прыжок вратаря Александра Селихова. «Спартак» отыгрался ближе к перерыву, когда отличился нападающий Александр Соболев.

В первом тайме «Спартак» не смог обыграть «Оренбург» - ничья 1:1. По сумме двух встреч оренбуржцы пока впереди, ведь в первом матче они минимально победили (1:0).

Следить за вторым таймом матче «Спартак» - «Оренбург» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.