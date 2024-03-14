Зиньковский: «Нас взбодрил пропущенный гол, пришлось дополнительные ресурсы включать и забивать»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Какие ощущения?

- Отличные, мы выиграли. Хотели выиграть в основное время с запасом, чтобы пройти дальше. Настраивались на хорошую игру. Не все получалось. Такая тяжелая игра была. И пропустили вначале, пришлось отыгрываться, и забивать нужно было на один больше. Хорошо, что получилось забить. Порадовали болельщиков, спасибо, что пришли, всех с победой.

- Сложилось ощущение, что как раз после пропущенного мяча вы словно взбодрились и на второй тайм вышли уже другой командой?

- Нас так взбодрил пропущенный гол, пришлось дополнительные ресурсы включать и забивать.