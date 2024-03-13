Рябчук: Надеюсь, «Спартак» пройдёт «Оренбург» в Кубке России

Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Оренбургом».

Напомним, футболист пропустит данный поединок из-за дисквалификации.

«Надеюсь, в ответной игре ребята преодолеют последствия гостевой неудачи — и мы пройдем в Кубке дальше. Тем более что мы возвращаемся на домашний стадион», — приводит слова Рябчука официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне Рябчук принял участие в 17 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Встреча «Спартака» и «Оренбурга» пройдет завтра, 14 марта. Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.

Первый поединок завершился поражением команды Гильермо Абаскаля со счетом 0:1.