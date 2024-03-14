«Выход Мозеса освободил Зиньковского» — Абаскаль

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал появление на поле полузащитника команды Виктора Мозеса в игре с «Оренбургом».

Напомним, Мозес вышел на замену в перерыве матча вместо Хесуса Медины и отправился на левый фланг атаки, сместив Антона Зиньковского на правую бровку.

«Выход Мозеса освободил Зиньковского, мы дали ему возможность творить. Сильные качества Мозеса мы знаем. В голе он очень качественно поучаствовал. Без него не хватало передач», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершился победой «Спартака» над «Оренбургом» со счетом 3:1. По итогам двухраундового противостояния «красно-белые» пробились в следующую стадию, а подопечные Давида Деограсии опустились в Путь регионов.