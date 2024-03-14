Абаскаль: «Хочу посвятить эту победу тем людям, которые смотрят на нас сверху»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что победа над «Оренбургом» стала важной для его семьи.

«Это была очень важная неделя для моей семьи. Хочу посвятить эту победу тем людям, которые ушли от нас и смотрят на нас сверху», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

В четверг, 14 марта, «Спартак» одолел «Оренбург» (3:1) в рамках четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ и вышел в следующий раунд турнира.

Напомним, в чемпионате России «Спартак» идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 31 очко.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Урал». Встреча между командами запланирована на конец марта.