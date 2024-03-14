Литвинов рассказал, обсуждаются ли в «Спартаке» слухи о возможном увольнении Абаскаля

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

— Не знаю, зависела ли судьба тренера от этого матча. Если честно, в команде мы это не обсуждаем, — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Футболист отметил, что в прессе появляется много всякой информации, но игроки просто продолжают биться за «Спартак».

14 марта «Спартак» одержал победу на своем поле над «Оренбургом» и вышел в следующий этап Кубка России Пути РПЛ, где может сыграть против «Балтики», «Зенита» или ЦСКА.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.