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Абаскаль: «Капитанская повязка — это не лидерство, с лидерством рождаются»

14 Марта 2024 • 21:15 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Оренбург

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о лидерах команды.

Ранее специалист заявил, что перед ответной игрой с «Оренбургом» Роман Зобнин выдал речь, от которой у него были мурашки по коже.

«Джикия перед прошлым матчем тоже обращался к команде. Капитанская повязка — это не лидерство. С лидерством рождаются. У нас в команде много лидеров», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ завершился победой «Спартака» над «Оренбургом» со счетом 3:1. Авторами голов стали Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, который забил не только в чужие ворота, но и в свои.

Абаскаль: У меня были мурашки по коже от слов Зобнина перед матчем

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги

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