«Спартак» наконец-то забил в 2024 году: кто из игроков Абаскаля придумал волевую победу над «Оренбургом»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Заждались мы этого события, в 2024 году «Спартак» ещё не забивал. Два «сухих» матча с «Зенитом» и «Факелом», 40 минут из прошлого года (игра с «Крыльями») и 40 из отчётной встречи с «Оренбургом». Получилось 260 минут без голов. А прервал эту серию заряженный Александр Соболев, который сегодня очень старался доказать свою надобность стартовому составу.

Наверное, на Абаскаля тоже Соболев «работал», хотя пока и непонятно, нужно ли это делать. В любом случае, команда смотрелась куда бодрее, чем в матче против «Факела». Давайте теперь подробнее пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 16:6, в створ ворот – 6:4, угловые – 6:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Не потерял Селихов уверенности после пропущенного (обидного) гола и выдал хороший матч. Всего три сейва набрал, один из которых с приставкой супер. Не позволил он Воробьёву пробить себя с близкой дистанции на последних минутах, тем самым не допустил серию пенальти.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Продолжает восхищать Бабич. Он и в слабых матчах команды смотрится единственным светлым пятном, и в сильных марку держит. Обидный рикошет, породивший автогол, не должен вводить в заблуждение. Срджан двигал всех и вся в борьбе на втором этаже, подключился на угловой и хладнокровно разобрался, забив решающий гол.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,5. Без такого лоска, но тоже надёжно сыграл Никита Чернов. Позицию не терял, за низкоскоростными атаками «Оренбурга» успевал без проблем. Совершил два отбора, дважды поднялся к центру поля и сыграл на перехвате.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. По первому матчу на позиции правого защитника казалось, что Зобнин быстро освоился. Но последние игры показывают, что дискомфорт есть. Подключения Романа опасности вообще не приносили, а вот ускорения Марина и Куэро били по обороне «Спартака».

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,0. Куда активнее выбегал вперёд Хлусевич, его вингеры «Спартака» в свою комбинационную игру пускали. Три опасных прострела сделал Даниил, один из которых оказался голевым. Но на очень хорошую оценку Хлусевич не наиграл из-за прямых обязанностей. Флорентин как раз из его зоны пришёл с голевой передачей на Горбани.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Здесь тоже явный перекос в сторону атакующих обязанностей, но Пруцев и вышел играть «восьмёрку». Создал два момента для Соболева (однажды Александр попал в перекладину), вывел на ударную позицию Хлусевича. С обострением сегодня у Пруцева всё получалось, вот бы ещё активнее встречал Горбани, забившего гол.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. Ошибку в голевом моменте «Оренбурга» повесим в итоге на Умярова. Ужасно пассивно действовал опорный полузащитник, когда из его зоны прицеливался иранец. Так и пришёл гол гостей. Наиль и далее много позволял соперникам на подступах к штрафной площади «красно-белых».

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ХЕСУС МЕДИНА – 7,0. Удивила ранняя замена Медины, которому Абаскаль скорее всего дал отдохнуть. У Хесуса хорошо шли подачи, одна из которых стала голевой, он неплохо обострял и проходами, и передачами. Именно кросс Медины вернул «Спартак» в игру.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Активности Зиньковского вот хватило на весь матч. Не всегда оправданно ему отдавали все стандарты, потому что ни один кросс прямой угрозы не принёс, но именно его навес с помощью рикошета доставил мяч Бабичу, забившему решающий гол. Антон и сам отличился, в такт поддержав атаку и воспользовавшись передачей Хлусевича.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Максимально заряженным на борьбу вышел Соболев, выделялся на фоне спокойного течения матча. Сразу же шарахнул в перекладину, потом бросался на все мячи, пока не поймал ошибку Кеняйкина. Именно Александр забил первый гол «Спартака» в 2024 году, но даже больше пользы он сегодня принёс в подыгрыше, в борьбу.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,0. Угальде будто не подстроился под игру с Соболевым. Видно, что обоим удобнее играть в подыгрыше, но Александр и там был полезнее, и на остриё атаки успевал. А Манфред как-то растворился в середине поля. Пару раз выиграл борьбу и заработал фол, но атаки этим не продвигал, скорости не давал.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

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КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.