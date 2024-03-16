Зиньковский: «Прямо сейчас я счастлив»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после победы над «Оренбургом».

Напомним, «Спартак» одолел «Оренбург» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ и вышел в полуфинал, где сыграет с «Зенитом».

— Прямо сейчас я счастлив. Приятно забивать, а еще получил награду лучшему игроку матча. Конечно, счастлив и потому, что команда выиграла, болельщиков порадовали, — приводит слова Зиньковского Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

Первый полуфинальный матч «Спартака» против «Зенита» должен пройти 2-4 апреля.