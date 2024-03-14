Бабич исправился за автогол и забил третий мяч в ворота «Оренбурга»

«Оренбург» резво начал кубковый матч со «Спартаком» и на 10-й минуте повёл в гостях, когда Срджан Бабич не смог блокировать удар соперника, и мяч срикошетил в пустой угол ворот «красно-белых». До перерыва Александр Соболев ликвидировал отставание в счете, а в середине второго тайма Антон Зиньковский технично поразил цель с центра штрафной. Три минуты, и после розыгрыша углового Зиньковский навесил к воротам, Максим Сидоров не смог выбить мяч подальше, а Бабич тут же низом пробил в дальний угол - 3:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.