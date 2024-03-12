Стало известно, какое количество зрителей ожидается на матче «Спартака» с «Оренбургом»

В четверг, 14 марта, московский «Спартак» примет у себя дома «Оренбург» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

По информации Metaratings, на предстоящей встрече ожидается 12-13 тысяч болельщиков.

Начало матча «Спартак» - «Оренбург» запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом поединке «красно-белые» проиграли в гостевом матче со счетом 0:1.

По информации СМИ, после данной игры главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен будет сложить свои полномочия. Сообщалось, что боссы «красно-белых» ведут активные поиски нового наставника.