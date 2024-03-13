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Гранат: Матч с «Оренбургом» может стать последним для Абаскаля

13 Марта 2024 • 18:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 21 ч. 37 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем кубковом матче «красно-белых» с «Оренбургом».

Эксперт отметил, что «Спартаку» уже некуда отступать, ведь в чемпионате у команды дела идут не лучшим образом.

— Думаю, что этот матч будет определяющим для «красно-белых». Либо они все провалят, либо смогут за что-то зацепиться, — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист добавил, что предстоящий матч может стать последним для Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 14 марта, начало матча запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Гранат Гильермо Абаскаль ещё теги

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