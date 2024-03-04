«Лукойл Арена», на которой проводит свои домашние матчи московский «Спартак», допущена к проведению игр. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Напомним, 29 февраля специальная комиссия запретила «красно-белым» проводить матчи на «Лукойл Арене» из-за плохого состояния газона.

Сообщается, что «Спартак» сможет принять «Оренбург» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ на домашнем стадионе. Поединок состоится 14 марта, начало — в 18:00 по мск.

Стоит сказать, что 10 марта «Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках». Встреча 20-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по мск.

«Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене»