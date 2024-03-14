Хлусевич: «Промес - наш лидер, ждём его»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич после победы над «Оренбургом» в матче Кубка России в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи.

- Матч начался для «Спартака» непросто. Команда пропустила мяч. Как удалось переломить ситуацию?

- За счет командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло.

- Все мячи сегодня забивал «Спартак». Что об этом думаете?

- Ничего страшного. Автогол – это больше момент невезения. Кому-то фартит, кому-то нет. В этот раз нам не повезло. Хорошо, что забили в первом тайме ответный мяч, и на второй тайм вышли еще более агрессивные.

- Перед этой встречей было какое-то волнение, учитывая, что проиграли первый матч «Оренбургу»?

- Да нет. Волнения не было, Мы понимали, что от нас требуется и что нам нужно делать.

- После неудачного матча с «Факелом» тяжело было настраиваться на кубковую игру или наоборот?

- Всегда настраиваемся одинаково на каждого соперника: «Факел» это или «Зенит».

- Какая обстановка сейчас в команде?

- Великолепная.

- Без Промеса тяжело? Все-таки это ваш лидер.

- Да. Квинси - лидер. Ждем его.

Реклама

- Следите за развитием ситуации?

- Не особо. Ничего не знаю.

- Зиньковский его неплохо заменил. Согласны?

- Да. Антон – молодец. Забил сегодня. Хорошо сыграл.

- Какого соперника хотели бы видеть дальше?

- Было бы неплохо сыграть суперфинал с «Динамо». Можем повторить.

Реклама

Елена Григорьевская