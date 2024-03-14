Мостовой — о матче с «Оренбургом»: «Эта игра в карьере Абаскаля ничего не решала»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля после победы московского клуба над «Оренбургом» в матче Кубка России Пути РПЛ.

«Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне всё равно задержится он в «Спартаке» или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад?» — цитирует прославленного футболиста издание «СЭ».

Напомним, что «Спартак» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1. В составе команды Абаскаля отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич. Гости ответили забитым мячом в исполнении Мохаммада Горбани.

Таким образом, москвичи пробились в полуфинал турнира, так как первая игра завершилась выигрышем оренбуржцев всего со счётом 1:0.