Масалитин оценил, как влияет на «Спартак» ситуация с Промесом

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин оценил, насколько сильное влияние на «красно-белых» оказывает нынешняя ситуация с нападающим Квинси Промесом. Напомним, Нидерландец был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Теперь выяснилось, что он задержан по запросу Нидерландов. Это все не в пользу «Спартака». Промес был лидером команды. Все эти новости не в пользу «Спартака», – цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Промес в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 6 ассистами в Российской премьер-лиги и был лидером атаки «Спартака». Нидерланды требуют экстрадиции 32-летнего спортсмена на родину.