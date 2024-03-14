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Масалитин оценил, как влияет на «Спартак» ситуация с Промесом

14 Марта 2024 • 14:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1 1.60 X 4.30 2 5.60
Через 2 ч. 47 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин оценил, насколько сильное влияние на «красно-белых» оказывает нынешняя ситуация с нападающим Квинси Промесом. Напомним, Нидерландец был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Теперь выяснилось, что он задержан по запросу Нидерландов. Это все не в пользу «Спартака». Промес был лидером команды. Все эти новости не в пользу «Спартака», – цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Промес в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 6 ассистами в Российской премьер-лиги и был лидером атаки «Спартака». Нидерланды требуют экстрадиции 32-летнего спортсмена на родину.

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Спартак Москва Валерий Масалитин Квинси Промес ещё теги

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