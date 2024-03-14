Соболев – автор первого гола «Спартака» в 2024 году

В четверг «Спартак» проводит домашний матч против «Оренбурга» в рамках Кубка России. После первого тайма на табло «Лукойл Арены» горит счёт 1:1.

В составе «Спартака» автором результативного удара стал нападающий Александр Соболев. Именно он стал автором первого забитого гола «красно-белых» в 2024 году на официальном уровне.

В предыдущих двух весенних матчах «Спартаку» забить гол не удавалось – ничья 0:0 с «Зенитом» и поражение 0:2 от «Факела».

Следить за матчем «Спартак» - «Факел» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.