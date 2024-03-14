Мозес: У меня нет травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о своей обратной замене в матче с «Оренбургом».

Четвертьфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ завершилась победой «Спартака» над «Оренбургом» со счетом 3:1. Мозес вышел на поле в начале второго тайма, однако был заменен спустя полчаса игры.

В послематчевом интервью главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что заменил Мозеса из-за повреждения. Вот как на это отреагировал сам футболист:

«Я хорошо себя чувствую. Травмы нет», — цитирует Мозеса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 16 встречах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча и одного ассиста.