Гол «Спартаку» стал для Горбани дебютным за «Оренбург»

Вечером 14 марта московский «Спартак» в Пути РПЛ Кубка России принимает «Оренбург» на «Лукойл Арене». Начался матч для «красно-белых» не с самых приятных событий – хозяева пропустили гол от Мохаммада Горбани, иранец забил не без помощи рикошета.

Любопытно, что гол «Спартаку» стал для Горбани дебютным за южноуральский клуб. А отличился иранский легионер за новую команду всего лишь во втором матче, ранее он играл за «Оренбург» только в поединке против «Балтики» в 20 туре РПЛ (1:0).

Напомним, что следить за ходом матча «Спартака» и «Оренбурга» можно в текстовой трансляции на нашем портале.