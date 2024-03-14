Бабич признался, что ещё никогда не забивал гол и автогол за матч

Вечер 14 марта стал особенным не только для всего московского «Спартака», но и для центрального защитника «красно-белых» Срджана Бабича. Ведь сербу в этой игре довелось оформить гол как в свои, так и в чужие ворота. Произошло это в ответной игре четвертьфинала Пути РПЛ против «Оренбурга».

После матча Срджан рассказал, что ранее никогда не забивал и в свои, и в чужие ворота.

«Одновременно в свои и в чужие до этого никогда не забивал, такое со мной впервые. Хотел заблокировать удар, но, к сожалению, получился рикошет – такое бывает», - говорит серб для клубной пресс-службы «Спартака».

По итогу победы со счётом 3:1 «Спартак» идёт дальше в Пути РПЛ, а «Оренбург» выбывает в Путь регионов. Общий счёт по сумме двух встреч – 3:2.

«Спартак» пропустил первым, но затем отгрузил «Оренбургу» три гола