Соболев при помощи вратаря сравнял счёт в матче «Спартак» - «Оренбург»

«Спартак» забил свой первый гол в двухматчевом кубковом противостоянии с «Оренбургом». На 36-й минуте с правого фланга Хесус Медина выполнил ничем не примечательную подачу, Александр Соболев перепрыгнул защитника и пробил головой в створ. Голкипер, останься на ленточке, наверняка спас бы свою команду, но в это время он рванул на перехват мяч и не сыграл. В итоге «Спартак» забил легкий гол и сравнял счет - 1:1. По сумме двух поединков ведет «Оренбург» (2:1). Текстовый репортаж на LiveResult.ru.