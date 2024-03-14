«Спартак» забил свой первый гол в двухматчевом кубковом противостоянии с «Оренбургом». На 36-й минуте с правого фланга Хесус Медина выполнил ничем не примечательную подачу, Александр Соболев перепрыгнул защитника и пробил головой в створ. Голкипер, останься на ленточке, наверняка спас бы свою команду, но в это время он рванул на перехват мяч и не сыграл. В итоге «Спартак» забил легкий гол и сравнял счет - 1:1. По сумме двух поединков ведет «Оренбург» (2:1). Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Соболев при помощи вратаря сравнял счёт в матче «Спартак» - «Оренбург»
|Спартак Москва
|Оренбург
окончен
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