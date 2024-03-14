Григорян: «Спартак» пройдёт «Оренбург»

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем кубковом матче между «Спартаком» и «Оренбургом».

Специалист не стал исключать, что предстоящий поединок может стать последним для Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Считаю, что «Спартак» пройдет «Оренбург», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится сегодня, 14 марта. Начало игры запланировано на 18:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, первый поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:1.