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Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Оренбурга»

14 Марта 2024 • 12:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 4 ч. 52 мин.

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

Напомним, что игрок не примет участие в игре, так как был удалён в первой встрече, которая завершилась победой уральской команды со счётом 1:0

Рябчук надеется, что «красно-белые» преодолеют последствия гостевой неудачи и пройдут в следующую стадию.

«Тем более что мы возвращаемся на домашний стадион после долгой паузы, это дополнительный плюс», - приводит слова Рябчука пресс-служба «Спартака».

Напомним, что игра состоится сегодня, 14 марта. Начало — 18:00 по московскому времени. 

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