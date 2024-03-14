Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Оренбурга»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

Напомним, что игрок не примет участие в игре, так как был удалён в первой встрече, которая завершилась победой уральской команды со счётом 1:0

Рябчук надеется, что «красно-белые» преодолеют последствия гостевой неудачи и пройдут в следующую стадию.

«Тем более что мы возвращаемся на домашний стадион после долгой паузы, это дополнительный плюс», - приводит слова Рябчука пресс-служба «Спартака».

Напомним, что игра состоится сегодня, 14 марта. Начало — 18:00 по московскому времени.