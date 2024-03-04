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«Спартак» примет «Оренбург» на «Лукойл Арене» слухи

04 Марта 2024 • 18:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
14.03 18:00

Ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится на «Лукойл Арене».

Как стало известно «РБ Спорту», сотрудники «красно-белых» смогли привести газон на домашнем стадионе в пригодное для проведения матчей состояние.

Напомним, ранее специальная комиссия запретила «Спартаку» играть на «Лукойл Арене» из-за плохого состояния поля. По этой причине предстоящий матч 20-го тура Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля проведут в «Лужниках».

Кубковый матч «Спартак» - «Оренбург» запланирован на 14 марта. В первом поединке победителем оказалась команда Давида Деограсии (1:0).

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