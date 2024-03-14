Андрей Федун рассказал, почему его брат Леонид не посещает матчи «Спартака»

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун объяснил, почему бывший владелец московского клуба Леонид Федун не посещает игры «красно-белых».

«Слушайте, у него пять детей, у него свои задачи. В ближайшее время он может побывать на матче «Спартака». И я как ходил, так и буду ходить», — приводит слова Андрея Федуна издание «СЭ».

Напомним, что сегодня, 14 марта, «Спартак» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1 над «Оренбургом» в матче Кубка России Пути РПЛ.

В составе команды Гильермо Абаскаля отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич. Гости ответили забитым мячом в исполнении Мохаммада Горбани.

Таким образом, москвичи пробились в полуфинал турнира, так как первая игра завершилась выигрышем оренбуржцев со счётом 1:0.