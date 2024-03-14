Масалитин: «Никто не знает, чего ждать от «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин понятия не имеет, чего ожидать от своей бывшей команды в ближайшем матче Кубка России, где «красно-белые» сыграют против «Оренбурга». Напомним, на прошлых выходных подопечные Гильермо Абаскаля проиграли в чемпионате воронежскому «Факелу» (0:2).

«Весь негатив сказывается на игре «Спартака». Никто не знает, что ждать от игры команды с «Оренбургом», будет ли основной состав или смешанный», – сказал Масалитин в интервью «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль в скором времени может покинуть пост главного тренера «Спартака».