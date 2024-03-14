Воробьёв: «Фора в один мяч придавала уверенности, но пройти «Спартак» не получилось»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал проигранный кубковый матч «Спартаку».

- «Оренбург» хорошо начал матч, вышел вперед. Что потом разладилось?

- Сложно сказать по горячим следам. Мы вышли на второй тайм и немного не попали в ритм игры. Сбился темп игры. У соперника стали появляться опасные подходы к нашим воротам, а потом пошли голы.

- Показалось, «Спартак» заменами усилил игру. Согласны?

- Это мы плохо вышли после перерыва. Не знаю, с чем это связано.

- У «Оренбурга» была фора в один мяч перед ответной встречей. Это придавало уверенности?

- Да, можно так сказать. Мы хотели пройти дальше, но не получилось. У нас все равно в Кубке еще остается шанс. Будет стараться им воспользоваться.

- На что обращали внимание перед матчем со «Спартаком»?

- На то, что не надо сопернику давать большие зоны между линиями, необходимо играть более компактно. В первом тайме так и было. А после перерыва мы дали спартаковцам больше свободных зон, и за счет нападающих они выходили из-под прессинга.

- Удивляет, что «Спартак» плохо стартовал весной?

- Нет. Он всегда весной плохо стартует, а потом набирает ход. В прошлом году было так же.

- Кого хотели бы видеть в следующей стадии Кубка?

- Нам все равно с кем играть.

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- «Оренбург» неплохо начал весенний отрезок чемпионата. Сами довольны?

- Стараемся набирать очки и выбираться из низа таблицы, куда себя сами загнали. Есть оптимизм, что нам это удастся.

- С чем он связан?

- С верой в себя и в команду.

Елена Григорьевская