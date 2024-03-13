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Радимов: «При Зареме в «Спартаке» не происходило того, что сейчас происходит»

13 Марта 2024 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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14.03 18:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Спартаке».

По мнению эксперта, при бывшем руководстве в московском клубе не происходило такого бардака, как сейчас. Радимов считает, что нынешний сезон для «красно-белых» провален и клубу необходимо отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит.  

Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 14 марта, когда встретятся с «Оренбургом» в ответной игре 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов

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