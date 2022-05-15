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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» впервые с 2001 года выиграл сразу оба английских кубка

15 Мая 2022 • 05:50 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

В финале престижного Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл в серии пенальти лондонский «Челси», и это была уже вторая кубковая победа «Ливерпуля» в текущем сезоне. «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок лиги в одном сезоне впервые с сезона 2000/2001. Тогда, помимо кубковых турниров, «Ливерпуль» выиграл также и Кубок УЕФА, переиграв в памятном матче испанский «Алавес» со счетом 5:4.

В текущем сезоне у «Ливерпуля» еще остаются возможности победить еще в двух турнирах - в финале Лиги чемпионов команда сразится с мадридским «Реалом», а в чемпионате Англии идет сражение с «Манчестер Сити».

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Челси Ливерпуль
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