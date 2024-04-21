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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг: «Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным»

21 Апреля 2024 • 21:25 Комментировать
Ковентри
3:3
Манчестер Юнайтед

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, нужно ли команде выиграть Кубок Англии, чтобы сделать сезон успешным.

«Я хочу выиграть Кубок Англии. Я уверен, что у нас есть хорошие шансы выиграть этот финал, хотя мы будем играть против лучшей команды в мире. Однако у нас есть шансы. Мы показали это в этом сезоне.

У нас было много взлётов, но и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным – мы хотим выигрывать больше. За два года мы трижды дошли до финалов, и это хорошо, но в этом сезоне у нас было много неудач, много травм. Надеемся, что до финала игроки вернутся в строй. Если мы выпустим состав, который будет верить в себя, у нас будут шансы выиграть трофей», - сказал тен Хаг ITV1.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» 25 мая. 

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21:39 · Англия. Кубок Англии
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21:34 · Англия. Кубок Англии
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21:30 · Англия. Кубок Англии
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21:25 · Англия. Кубок Англии
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21:17 · Англия. Кубок Англии
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20:59 · Англия. Кубок Англии
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20:54 · Англия. Кубок Англии
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20:50 · Англия. Кубок Англии
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20:48 · Англия. Кубок Англии
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17:56 · Англия. Кубок Англии
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