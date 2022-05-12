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Англия. Кубок Англии

Тухель: «Я рад, что Лукаку снова забил»

12 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.00 3.60 3.70
14.05 18:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался насчёт действующей формы нападающего Ромелу Лукаку, который в двух последних матчах забил три гола за «пенсионеров».

«Я рад, что ему снова удалось забить. Он хотел остаться на поле и продолжить свою голевую серию. Кроме него, я рад за Маунта и Пулишича. Эти голы важны для них и заряжают нас уверенностью», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча с «Лидсом».

Напомним, что вчерашний гол в ворота «Лидса» стал для Лукаку восьмым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Если считать мячи во всех турнирах, то в активе бельгийского форварда уже 14 забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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