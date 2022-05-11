Фабиньо может не успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Травма полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо может оказаться серьёзней, чем ожидалось. Напомним, что вчера футболиста из-за повреждения заменили в первом тайме матча против «Астон Виллы» на Джордана Хендерсона.

Сегодня Фабиньо был официально вызван в расположение сборной Бразилии на летние товарищеские матчи. Согласно журналисту Нилу Джонсу, физиотерапевт национальной команды выразил надежду, что футболист сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Таким образом, Фабиньо наверняка пропустит финал Кубка Англии против лондонского «Челси», который состоится уже в эту субботу на стадионе «Уэмбли».