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Англия. Кубок Англии

Фабиньо может не успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов

11 Мая 2022 • 17:38 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.00 3.60 3.70
14.05 18:45

Травма полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо может оказаться серьёзней, чем ожидалось. Напомним, что вчера футболиста из-за повреждения заменили в первом тайме матча против «Астон Виллы» на Джордана Хендерсона.

Сегодня Фабиньо был официально вызван в расположение сборной Бразилии на летние товарищеские матчи. Согласно журналисту Нилу Джонсу, физиотерапевт национальной команды выразил надежду, что футболист сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Таким образом, Фабиньо наверняка пропустит финал Кубка Англии против лондонского «Челси», который состоится уже в эту субботу на стадионе «Уэмбли».

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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