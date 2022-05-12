Тьяго Алькантара: «Ливерпуль» готов к финалу Кубка Англии»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Англии. Напомним, что в решающем матче турнира «скаузеры» в субботу встретятся на «Уэмбли» с лондонским «Челси».

«Нам действительно не терпится сыграть. Дело даже не в конкуренции, ведь мы играем в финале. Мы готовы к нему. Не важно, как давно мы не выигрывали этот трофей. Речь идёт о трофее, который мы можем выиграть сейчас и добавить в свою коллекцию», – заявил Алькантара в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» стартует послезавтра в 18:45 по московскому времени. Ранее «скаузеры» уже обыграли «пенсионеров» в финале Кубка лиги.