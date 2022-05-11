Клопп: «Тухель заслуженно считается одним из лучших тренеров в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что очень сильно уважает наставника «Челси» Томаса Тухеля. Немец также добавил, что его соотечественник по праву считается одним из лучших тренеров планеты.

«Я очень сильно уважаю Тухеля, представьте себе. То, чего он достиг в последие месяцы вызывает восторг. Считаю, что его совершенно заслуженно называют одним из лучших тренеров мира», – заявил Клопп после вчерашней победы «Ливерпуля» над «Астон Виллой».

Напомним, что в субботу Клопп и Тухель встретятся на «Уэмбли», где их «Ливерпуль» и «Челси» сыграют между собой в финале Кубка Англии. Матч стартует в 18:45 по московскому времени.