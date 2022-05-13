Клопп о финале Кубка Англии: «Грядёт масштабная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ощущениями перед финалом Кубка Англии против «Челси».

«Это наш первый финал Кубка Англии, но мы играли в двух финалах Кубка Лиги— один раз проиграли, другой выиграли — так что у нас есть некое ощущение будущей атмосферы», - сказал Клопп в интервью официальному сайту клуба.

Он добавил, что последние игры «Ливерпуля» - все решающие, но матч с «Челси» будет настоящим финалом.

«Грядет масштабная игра, и вы правы: у нас идет финал за финалом, но мы все еще делаем различия. Это настоящий финал, после которого невозможно будет отыграться. Так что да, мы все очень ждем этого», - сказал Клопп.

Финал между «Ливерпулем» и «Челси» состоится в субботу, 14 мая, в 18:45 по московскому времени.