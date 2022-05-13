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Клопп о финале Кубка Англии: «Грядёт масштабная игра»

13 Мая 2022 • 12:47 Комментировать
Челси
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Ливерпуль
2.02 3.55 3.65
14.05 18:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ощущениями перед финалом Кубка Англии против «Челси».

«Это наш первый финал Кубка Англии, но мы играли в двух финалах Кубка Лиги— один раз проиграли, другой выиграли — так что у нас есть некое ощущение будущей атмосферы», - сказал Клопп в интервью официальному сайту клуба.

Он добавил, что последние игры «Ливерпуля» - все решающие, но матч с «Челси» будет настоящим финалом.

«Грядет масштабная игра, и вы правы: у нас идет финал за финалом, но мы все еще делаем различия. Это настоящий финал, после которого невозможно будет отыграться. Так что да, мы все очень ждем этого», - сказал Клопп.

Финал между «Ливерпулем» и «Челси» состоится в субботу, 14 мая, в 18:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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