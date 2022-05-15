Хендерсон — первый капитан «Ливерпуля» с шестью разными трофеями

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал первым капитаном в истории мерсисайдского клуба с шестью разными выигранными трофеями.

Английский футболист вместе с «Ливерпулем» стал обладателем Кубка Англии. До этого Хендерсон также побеждал вместе с мерсисайдской командой в английском чемпионате, в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, Кубке английской лиги и в клубном чемпионате мира. До этого подобную коллекцию не удавалось собрать никому из капитанов «Ливерпуля».

Напомним, что в финале Кубка Англии команда Юргена Клоппа в серии пенальти обыграли лондонский «Челси».