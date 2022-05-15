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Англия. Кубок Англии

Ширер: «Ливерпуль» - это Клопп»

15 Мая 2022 • 23:00 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Бывший нападающий «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла», а также сборной Англии, Алан Ширер, поделился своим мнением об очередном успехе «Ливерпуля». Мерсисайдцы выиграли Кубок Англии, обыграв в финале «Челси», и Ширер высоко оценил работу немецкого специалиста Юргена Клоппа, который тренирует клуб с 2015 года.

- «Ливерпуль» сейчас заслуживает всяческого восхищения. Его игроки просто феноменальны. И все это заслуга одного человека - Юргена Клоппа. Он построил эту команду. Мы все знаем, как силен мадридский «Реал». Но менталитет Клоппа станет очень важным козырем в финальном матче Лиги чемпионов. Если кто и способен остановить «Реал» сейчас, так это Клопп, - написал в своей колонке для BBC Sport Ширер.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Ширер Юрген Клопп
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