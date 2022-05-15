Аспиликуэта: Нам трудно и больно принять поражение в финале Кубка Англии

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался по поводу поражения лондонской команды в финале Кубка Англии от «Ливерпуля».

Аспиликуэта сказал, что в серии пенальти футболисты «Челси» пытались сделать всё возможное, так что лондонской команде трудно и больно принять это поражение. Испанец отметил, что таков футбол, так что «синим» нужно попытаться принять это и поработать над исполнением пенальти, ведь это уже не первый подобный провал.

Напомним, что лондонский «Челси» под шефством Томаса Тухеля в финале Кубка Англии в серии пенальти уступил «Ливерпулю».