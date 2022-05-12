Бёли хочет сделать «Челси» ещё лучше, чем при Абрамовиче

Лидирующий в гонке за покупку «Челси» Тодд Бёли намерен вливать больше денег в развитие команды, чем это делал Роман Абрамович. Напомним, что на данный момент консорциум Бёли ждёт одобрения сделки по покупке «Челси» от руководства АПЛ и правительства Великобритании.

Согласно Evening Standard, американский миллиардер хочет закрепить успех команды и сделать её более успешной, чем она была при россиянине Романе Абрамовиче. По недавним слухам, бизнесмен хочет вложить большие деньги на трансферы уже в ближайшее межсезонье.

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. В нынешней кампании команда вылетела на стадии четвертьфинала от мадридского «Реала».