Ван Дейк получил травму в финале Кубка Англии

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал свою замену в финале Кубка Англии.

«В первом тайме я почувствовал боль в колене, но продолжил играть. Позже я решил, что нельзя рисковать командой и нужно попросить замену. Надеюсь, все будет хорошо», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

30-летний защитник провел на поле 91 минуту, после чего покинул поле. На его место вышел Жоэль Матип.

«Ливерпуль» одержал победу в финале Кубка Англии над «Челси» в послематчевой серии пенальти (6:5).

Этот кубок стал восьмым для клуба. Предыдущий раз «мерсисайдцы» выигрывали этот трофей аж в 2006 году.