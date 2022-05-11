Алиссон: «Кубок Англии – единственный трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о том, насколько важным для его команды будет грядущий финал Кубка Англии против лондонского «Челси», который пройдёт в эту субботу на стадионе «Уэмбли».

«Я с нетерпением жду этот матч. Это будет мой первый финал Кубка Англии. Этот трофей ещё не покорялся нашей группе игроков, мы очень хотим его выиграть. Мы поставили для себя эту цель ещё в начале сезона», – цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже ранее обыграл «Челси» в финале Кубка лиги в серии пенальти. В субботу подопечные Клоппа в четвёртый раз сразятся с «синими» в этой кампании.