​Босс «Ковентри»: «Слишком много лёгких голов»

«Манчестер Юнайтед» сумел добыть победу над «Ковентри» в полуфинальном матче Кубка Англии, основное время игры закончилось вничью 3:3, дополнительное голов не принесло, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Эрика тен Хага.

Босс «Ковентри» Марк Робинс посетовал на то, что в основное время игры его футболисты слишком легко пропускали голы:

- Мы пропустили слишком много простых голов. Удалось сделать важные изменения в составе в перерыве, и мы стали много острее. Вернуться в игру после 0:3 это просто чудесно. Качественный футбол. Потому мы так разочарованы сейчас, ведь у нас была ещё и штанга, а также отменённый гол, - цитирует слова Робинса BBC Sport.